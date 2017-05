FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CUM XFRA US2310211063 CUMMINS INC. DL 2,50 0.934 EUR

CHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75 0.985 EUR

UNBA XFRA SE0007871645 KINDRED GR.PLC LS-,000625 0.365 EUR

ESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01 0.164 EUR

AG31 XFRA US0376123065 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A 0.447 EUR

AIV XFRA US03748R1014 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 0.328 EUR

D2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP.NEW DL -,001 0.779 EUR

KPN XFRA NL0000009082 KON. KPN NV EO-04 0.017 EUR

7S8 XFRA KYG8187G1055 SITC INTL HLDG.REGS HD-10 0.019 EUR

HSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.140 EUR

32A XFRA GRS495003006 AEGEAN AIRLINES EO -,65 0.400 EUR

ESL XFRA FR0000121667 ESSILOR INTL INH. EO -,18 1.500 EUR

F5D XFRA FR0000064578 FONCIERE D.REGI.INH. EO 3 3.371 EUR

MMT XFRA FR0000053225 METROPOLE TV INH. EO-,40 0.850 EUR

D9Z XFRA ES0119037010 CLINICA BAVIERA SA EO-,10 0.220 EUR

O1BC XFRA DE000XNG8888 XING AG NA O.N. 2.970 EUR

PSAN XFRA DE000A0Z1JH9 PSI AG NA O.N. 0.220 EUR

AOX XFRA DE000A0LD2U1 ALSTRIA OFFICE REIT-AG 0.520 EUR

M4N XFRA DE000A0KD0F7 MUEHLHAN O.N. 0.060 EUR

TEG XFRA DE0008303504 TAG IMMOBILIEN AG 0.570 EUR

ZIL2 XFRA DE0007856023 ELRINGKLINGER AG NA O.N. 0.500 EUR

OLG XFRA DE0006851603 VERALLIA DTLD AG O.N. 14.260 EUR

JUN3 XFRA DE0006219934 JUNGHEINRICH AG O.N.VZO 0.440 EUR

OHB XFRA DE0005936124 OHB SE O.N. 0.400 EUR

GRV XFRA CNE100000338 GREAT WALL MOTOR H YC 1 0.046 EUR

R7X1 XFRA CA5625682045 MANDALAY RES CORP. NEW 0.006 EUR

12F XFRA CA3495531079 FORTIS INC. 0.268 EUR

ZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL CORP. 0.155 EUR

DO4B XFRA CA25822C2058 DOREL INDS INC. B 0.273 EUR

BU3 XFRA BMG169621056 BUNGE LTD. DL -,01 0.383 EUR

WSV2 XFRA AT0000908504 VIENNA INSURANCE GRP INH. 0.800 EUR

KHNZ XFRA US5007541064 KRAFT HEINZ CO.DL -,01 0.547 EUR

NNN1 XFRA US88032Q1094 TENCENT HDGS ADR/1DL-0001 0.072 EUR

0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01 0.456 EUR

JXC1 XFRA US48123V1026 J2 GLOBAL INC. DL-,01 0.342 EUR