FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 17.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 16.05.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 17.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

FHKD XFRA LU0141248962 SWISSC.(L)B.F.-USD AA 1.413 EUR

FHKA XFRA LU0141248459 SWISSC.(L)B.F.-EUR AA 1.050 EUR

FGMD XFRA LU0133414606 DWS GLOBAL VALUE INH.LD 2.100 EUR

DKEV XFRA LU0110699088 BAYERNINV.TOT.R.COR.BD AL 0.223 EUR

FHKB XFRA LU0085501236 SWISSC.(L)B.F.-M.T.EUR AA 0.950 EUR

DZ7Z XFRA DE0008490913 DWS HIGH INCOME BOND F.LD 0.430 EUR

OXNR XFRA DE0008471301 OPPENH.PORTFOLIO E 0.160 EUR

WHR XFRA US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1 1.003 EUR

S9W XFRA CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW 0.100 EUR

3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001 0.150 EUR

ANP XFRA US0375981091 APOGEE ENTERPRISES DL-333 0.128 EUR

UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1 0.602 EUR

TKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO. 0.246 EUR

MMM XFRA US88579Y1010 3M CO. DL-,01 1.071 EUR

TX5 XFRA US8816091016 TESORO CORP. DL-,1666 0.501 EUR

SPU XFRA US8330341012 SNAP-ON INC. DL 1 0.647 EUR

SJ3 XFRA US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS DL 1 0.775 EUR

PI7 XFRA US74164M1080 PRIMERICA INC. DL-,01 0.173 EUR

PTM XFRA US7274931085 PLANTRONICS INC. DL-,01 0.137 EUR

PQM XFRA US7163821066 PETMED EXPRES.INC DL-,001 0.182 EUR

PAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 0.228 EUR

NNGB XFRA US6362743006 NATL GRID PLC ADR/5 4.943 EUR

MTT XFRA US5770811025 MATTEL INC. DL 1 0.346 EUR

MAQ XFRA US5719032022 MARRIOTT INTL A DL-,01 0.301 EUR

3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01 0.255 EUR

JEG XFRA US4698141078 JACOBS ENGINEERING DL 1 0.137 EUR

HQ9 XFRA US45774N1081 INNOPHOS HLDGS DL -,01 0.438 EUR

ALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1 0.606 EUR

HPC XFRA US4234521015 HELMERICH PAYNE DL-,10 0.638 EUR

HS1 XFRA US4219061086 HEALTHCARE SVCS GRP.DL-01 0.171 EUR

NER XFRA US29274F1049 ENEL AMERICAS SA ADR/50 0.163 EUR

EPN XFRA US29244T1016 ENEL GENERACION CL ADR/30 0.882 EUR

DBD XFRA US2536511031 DIEBOLD NIXDORF DL 1,25 0.091 EUR

63DA XFRA US2515421061 DEUTSCHE BOERSE ADR 1/10 0.227 EUR

OYC XFRA US2473617023 DELTA AIR LINES INC. 0.185 EUR