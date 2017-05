Vita 34 AG startet erfolgreich in das laufende Geschäftsjahr 2017

DGAP-News: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis Vita 34 AG startet erfolgreich in das laufende Geschäftsjahr 2017 16.05.2017 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Vita 34 AG startet erfolgreich in das laufende Geschäftsjahr 2017

- Umsatz erhöht sich in den ersten drei Monaten 2017 um 7,1 Prozent auf 4,1 Mio. Euro

- Weiterhin positive Entwicklung des EBITDA nach abgeschlossener Integration der Tochtergesellschaften

- Dynamischer Wachstumskurs wird 2017 mit geplanter Übernahme von Seracell Pharma fortgesetzt

Leipzig, 16. Mai 2017 - Die Vita 34 AG (WKN A0BL84), die zweitgrößte Stammzellbank in Europa, ist außerordentlich erfolgreich in das laufende Geschäftsjahr gestartet. In den ersten drei Monaten 2017 konnte der Umsatz um 7,1 Prozent auf 4,1 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreswert gesteigert werden (Q1 2016: 3,8 Mio. Euro). Die Gesamtleistung erhöhte sich um 8,4 Prozent auf 4,3 Mio. Euro (Q1 2016: 4,0 Mio. Euro).

Der im vergangenen Jahr zu beobachtende stetige Anstieg des EBITDA setzt sich mit zunehmender Dynamik fort. Das EBITDA erreichte 0,7 Mio. Euro und hat sich damit gegenüber dem Vorjahreswert mehr als verdoppelt (Q1 2016: 0,3 Mio. Euro). Gleichzeitig verringerten sich die Umsatzkosten um 24,7 Prozent auf 1,5 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge konnte Vita 34 von 8,3 Prozent (Q1 2016) auf 17,3 Prozent deutlich verbessern.

Dr. André Gerth, Vorstandsvorsitzender der Vita 34 AG, kommentiert: "In dem Rückgang der Umsatzkosten und der Verbesserung der EBITDA-Marge schlagen sich die positiven Synergieeffekte und Größenvorteile nach der Integration der neuen Tochtergesellschaften nieder. Wir werden unsere Buy and Build Strategie auch 2017 konsequent fortsetzen."

Anfang des Jahres hat Vita 34 die bestehende Mehrheit an der Tochter Stellacure durch die Übernahme weiterer Anteile auf 95,24 Prozent aufgestockt mit dem Ziel, das Unternehmen perspektivisch vollständig in den Konzern zu integrieren. Zur Jahresmitte plant Vita 34 darüber hinaus die Übernahme der Seracell Pharma AG. Mit der Übernahme wird Vita 34 ein erneuter Sprung bei der Steigerung der wesentlichen Konzernkennzahlen und der Anzahl der Einlagerungen von Stammzellendepots gelingen.

Dazu erläutert Dr. André Gerth: "Mit der Übernahme der Seracell Pharma AG würden wir nicht nur die Marktführerschaft in der DACH-Region weiter ausbauen, sondern uns einen großen strategischen Vorteil im internationalen Bereich sichern. Zusätzlich ergeben sich vor allem in Deutschland zahlreiche Synergieeffekte. Schon jetzt verfügt Vita 34 über ein äußerst attraktives Geschäftsmodell, durch das zunehmend stabile, wiederkehrende Umsätze generiert werden, die sich aus langfristig gesicherten Vertragslaufzeitenergeben."

Die vollständige Quartalsmitteilung über die ersten drei Monate 2017 steht ab sofort im Internet unter www.vita34group.de im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Unternehmensprofil

Vita 34 wurde 1997 als erste private Nabelschnurblutbank in Europa gegründet und bietet als Komplettanbieter die Entnahmelogistik, Aufbereitung und Einlagerung von Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an. Grundlage für die erfolgreiche Arbeit ist eine hervorragende Position im technologischen Segment der Kryokonservierung. Dabei werden Zellen und Gewebe bei Temperaturen um minus 190 Grad Celsius am Leben erhalten und können bei Bedarf im Rahmen einer medizinischen Therapie eingesetzt werden. Rund 160.000 Kunden nutzen bereits dieses Angebot und haben mit einem Stammzelldepot bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Kinder vorgesorgt.

16.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vita 34 AG Deutscher Platz 5a 04103 Leipzig Deutschland Telefon: +49(0341)48792-40 Fax: +49(0341)48792-39 E-Mail: ir@vita34.de Internet: www.vita34.de ISIN: DE000A0BL849 WKN: A0BL84

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

573637 16.05.2017

ISIN DE000A0BL849

AXC0026 2017-05-16/07:31