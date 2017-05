BANKENFinanzinvestor Cerberus an HSH Nordbank interessiert, HB, S. 31 F3CSFC Energy: Kanadische Tochter Simark Controls erhält Folgeauftrag über CAD 1.4 Mio. von Ölkonzern M5Z (VB +3,7%) Manz AG setzt dynamische Geschäftsentwicklung im Display-Bereich mit Großauftrag fort SAZ (VB +2,0%) Kreise: Advent und Shanghai Pharma erwägen Gegenangebot für Stada zu 70,00 EUR V3VVita 34 AG startet erfolgreich in das laufende Geschäftsjahr 2017 - Umsatz +7,1% WCMKWCM steigert im 1. Quartal 2017 das Ergebnis und baut das Portfolio weiter aus - Prognose für Geschäftsjahr 2017 bestätigt Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den...

