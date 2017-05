Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Hellenic Petroleum -0,81% auf 6,12, davor 9 Tage im Plus (16,64% Zuwachs von 5,29 auf 6,17), Vonovia SE -0,82% auf 35,655, davor 9 Tage im Plus (8,17% Zuwachs von 33,23 auf 35,95), Ibiden Co.Ltd +0,76% auf 15,819, davor 9 Tage im Minus (-6,9% Verlust von 16,86 auf 15,7), UBM -0,27% auf 36,7, davor 8 Tage im Plus (8,24% Zuwachs von 34 auf 36,8), Intel+0,28% auf 35,63, davor 7 Tage im Minus (-3,92% Verlust von 36,98 auf 35,53), Stratasys -1,53% auf 27, davor 6 Tage im Plus (19,23% Zuwachs von 23 auf 27,42), IBM +0,76% auf 151,51, davor 6 Tage im Minus (-5,46% Verlust von 159,05 auf 150,37), Covestro +1,08% auf 65,76, davor 6 Tage im Minus (-10,16% Verlust von 72,42 auf 65,06), AXA +0,68% auf 24,4, davor 6 Tage im Minus (-6,07% Verlust von 25,8 auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...