DGAP-Media / 2017-05-16 / 08:00 *PRESSEMITTEILUNG* *Hauptversammlung der ACCENTRO Real Estate AG beschließt mit großer Mehrheit Dividendenausschüttung in Höhe von 0,15 Euro* *Berlin, 16. Mai 2017 -* Auf der Hauptversammlung der ACCENTRO Real Estate AG haben die Aktionäre mit großen Mehrheiten den Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat zugestimmt. Unter anderem beschlossen die Aktionäre mit 99,99 Prozent des anwesenden Kapitals die Zahlung einer Dividende von 0,15 Euro pro Aktie. Vorstand (99,99 Prozent der Stimmen) und Aufsichtsrat (99,99 Prozent) wurden nahezu einstimmig für das Geschäftsjahr 2016 entlastet. Darüber hinaus wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 14. Mai 2020 einmalig oder mehrmals bis zu 1.800.000 Optionen an derzeitige und zukünftige Mitglieder des Vorstands und des oberen Managements auszugeben. Diese berechtigen den Erwerber nach Maßgabe der Optionsbedingungen, neue auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien der Accentro Real Estate AG zu erwerben (Aktienoptionsprogramm 2017). Rückblickend war das Geschäftsjahr 2016 das umsatzstärkste Jahr für die Accentro Real Estate AG. So konnte der Umsatz um 272 Prozent und das Verkaufsergebnis um 555,1 Prozent im Privatisierungssegment gesteigert werden. Nach einem erfolgreichen ersten Quartal blickt die Accentro Real Estate AG weiterhin mit Zuversicht ins laufende Jahr. "Wir möchten sowohl in unserem Kerngeschäft, der Privatisierung von Wohnungen, als auch im Bereich der Kooperationen mit Bauträgern weiter wachsen", erklärt Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG. *Über die ACCENTRO Real Estate AG* Die ACCENTRO Real Estate AG ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A0KFKB) notiert. *Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:* Karl-Philipp Jann PB3C GmbH Rankestraße 17 10789 Berlin E-Mail: jann@pb3c.com Tel. 030 - 72 62 76 1612 Fax 030 - 83 62 76 163 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Accentro Real Estate AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-05-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 574029 2017-05-16

May 16, 2017 02:00 ET (06:00 GMT)