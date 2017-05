Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-16 / 08:00 *PRESSEMITTEILUNG* *Qualitates bietet nachhaltige Vermögensverwaltung von Murphy&Spitz an * Bonn, 16. Mai 2017 - Die Qualitates GmbH, unabhängiges, bundesweit tätiges Netzwerk von Vermögensberatern, hat die Vermögensverwaltung der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung in ihr Angebot aufgenommen. Mit der nachhaltigen Vermögensverwaltung ergänzt das auf nachhaltige Geldanlagen spezialisierte Beraternetzwerk ihr Angebot um ein ganzheitliches Anlagekonzept. Anleger haben die Wahl zwischen einer individuellen, auf Direktinvestments basierenden Vermögensverwaltung und einer fondsbasierten Vermögensverwaltung. "Mit der nachhaltigen Vermögensverwaltung von Murphy&Spitz können wir unseren Kunden nun auch eine umfassende, maßgeschneiderte Vermögensverwaltung nach ethisch-ökologischen Kriterien anbieten. Wir freuen uns, mit Murphy&Spitz einen Partner gefunden zu haben, der unsere hohen Ansprüchen an Unabhängigkeit, Transparenz und Nachhaltigkeit erfüllt", erläutert Frank Härtling-Mollhelm, Geschäftsführer der Qualitates GmbH. Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung ist seit 1999 auf nachhaltige Geldanlagen spezialisiert und verwaltet als unabhängiger Portfolioverwalter Vermögen privater und institutioneller Kunden unter stringenter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Die Auswahl der zum jeweiligen Anleger passenden Anlagestrategie erfolgt auf Basis eines ausführlichen Beratungsgesprächs durch einen Berater der Qualitates GmbH. Die unabhängige Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung bietet Privatkunden bundesweit individuelle und fondsgebundene Vermögensverwaltung. Institutionelle Kunden und Stiftungen betreut Murphy&Spitz im Rahmen maßgeschneiderter Portfoliomanagementkonzepte und Spezialmandate. Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung ist eine 100%ige Tochter der Murphy&Spitz Green Capital AG, einer Holding mit Fokussierung auf Nachhaltige Geldanlagen und den Betrieb Erneuerbarer-Energien-Kraftwerke (Murphy&Spitz Green Energy AG). *Kontakt:* Murphy&Spitz Green Capital AG Qualitates GmbH Sandra Murphy Frank Härtling-Mollhelm Riesstraße 2 Donnersbergring 42 53113 Bonn 64295 Darmstadt Tel: +49 228 243 911-14 Tel: +49 6151 360 50-15 Fax: +49 228 243 911-29 Fax: +49 6151 360 50-49 E-Mail: E-Mail: sandra.murphy@murphyandspitz.de f.haertling-mollhelm@qualitat es.de www.greencapital.de [1] www.qualitates.de [2] www.murphyandspitz.de [3] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Murphy & Spitz Green Capital Aktiengesellschaft Schlagwort(e): Finanzen 2017-05-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Murphy & Spitz Green Capital Aktiengesellschaft Riesstraße 2 53113 Bonn Deutschland Telefon: (0)228 / 243 911 0 Fax: (0)228 / 243 911 29 E-Mail: info@greencapital.de Internet: www.greencapital.de ISIN: DE000A0KPM66 WKN: A0KPM6 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP-Media 573993 2017-05-16 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=df9d042eb30461579735335c93f7e562&application_id=573993&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7231af1bb95aba70ac946076c25aa63e&application_id=573993&site_id=vwd&application_name=news 3: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7e4effee8ae7f0c4f03660a2fad4cf8b&application_id=573993&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2017 02:00 ET (06:00 GMT)