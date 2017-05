IRW-PRESS: RewardStream Solutions Inc.: RewardStream geht Partnerschaft mit GreenProfit Solutions ein, um Reichweite seiner Finanzdienstleistungen zu steigern

RewardStream geht Partnerschaft mit GreenProfit Solutions ein, um Reichweite seiner Finanzdienstleistungen zu steigern

GreenProfit Solutions ist die erste Vertriebspartnerschaft von RewardStream

Vancouver (British Columbia), 16. Mai 2017. RewardStream Solutions Inc. (TSX-V: REW, Frankfurt: JL4L - WKN: A2APX1) (RewardStream oder das Unternehmen), ein weltweit führender Anbieter von Empfehlungsmarketing-Lösungen für Telekommunikations-, Finanzdienstleistungs- und E-Commerce-Unternehmen, freut sich, eine neue Partnerschaft mit GreenProfit Solutions mit Sitz in Florida bekannt zu geben. GreenProfit Solutions ist eine führende Marketingagentur, die über 50 Genossenschaftsbanken in den USA serviciert. GreenProfit Solutions wird im Rahmen der Partnerschaft gemeinsam mit dem Unternehmen die Empfehlungsmarketing-Lösung von RewardStream an bestehende und neue Kunden vertreiben und ist der erste Vertriebspartner von RewardStream.

Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit GreenProfit Solutions zu beginnen und unsere Marktbetretungsstrategie mit unserem ersten Vertriebspartner zu erweitern, sagte Rob Goehring, Chief Executive Officer von RewardStream. Das Team von GreenProfit Solutions kann bei der Bereitstellung innovativer und äußerst erfolgreicher Marketingprogramme und -produkte für Genossenschaftsbanken eine Erfahrung von über 30 Jahren vorweisen. Angesichts eines Kundenstamms von über 50 Genossenschaftsbanken in allen Teilen der USA erachten wir diese Partnerschaft als Möglichkeit, um unseren Kundenstamm im Bereich von Finanzdienstleistungen rasch zu erweitern, sowie als hervorragende Basis für den Aufbau weiterer Vertriebskanäle im kommenden Jahr.

Gemäß den Bedingungen der Partnerschaft wird GreenProfit Solutions die Empfehlungsmarketing-Lösung von RewardStream im Rahmen seines Produktsortiments cuZOOM! an seine Kunden verkaufen und kontinuierliches Kundenmanagement, kreatives Design und Unterstützung anbieten. Die Teams von GreenProfit und RewardStream arbeiten gemeinsam an der Gewinnung neuer Kunden und vermarkten gemeinsam das Produkt an weitere Genossenschaftsbanken in allen Teilen der USA.

Wir haben cuZOOM! entwickelt, um unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Kredit-, Kundenbudget- und Mitgliederbasis zu erweitern, sagte Joseph Winn, President und Chief Executive Officer von GreenProfit Solutions. Unsere Genossenschaftsbankkunden rühmen sich allesamt mit hervorragenden Dienstleistungen und einem hohen Ansehen, wodurch sie ideale Kandidaten für die Erweiterung ihrer Geschäfte durch Empfehlungen sind. Wir haben in der Vergangenheit bei unseren Kunden erfolgreich unterschiedliche Empfehlungsprogramme angewendet, doch angesichts der Leistungsstärke der Plattform von RewardStream und unserer cuZOOM!-Lösungen werden unsere Kunden noch erfolgreicher sein.

Weitere Informationen über GreenProfit Solutions und dessen Produktsortiment cuZOOM! erhalten Sie unter cuzoom.org.

Über GreenProfit Solutions GreenProfit Solutions und seine ehemalige Schwestergesellschaft National CU Income Services beliefern Genossenschaftsbanken seit über 30 Jahren. Ihre aktuelle Initiative cuZOOM! bedient sich einer einzigartigen Reihe von Lösungen, die ausschließlich darauf abzielen, Autokreditvolumina zu steigern, Kundenbudgets aufzubauen und profitable neue Mitglieder zu gewinnen. Zu den heutigen Kunden von GreenProfit zählen einige der größten Genossenschaftsbanken des Landes. Weitere Informationen über ihre Dienstleistungen erhalten Sie unter www.cuzoom.org.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

GreenProfit Solutions Inc. Keith Winn - COO kwinn@greenprofitsolutions.com 800-358-2901 DW 50 Über RewardStream Solutions Inc. RewardStream ist auf die Umsetzung automatisierter Empfehlungsmarketingprogramme spezialisiert, mit denen Markenunternehmen bei der Akquise, Einbindung und Bindung ihrer wichtigsten Interessenten - der Kunden - unterstützt werden. Mit einem innovativen Mix aus Marketing-Know-how und geschützten Technologien verwandelt RewardStream eine bestehende Kundenbasis in ein starkes neues Vertriebstool für all unsere Kunden. RewardStream bietet eine skalierbare Technologieplattform in Echtzeit, die dem Beziehungsprogramm unserer Kunden als Grundlage dient. Die Plattform bietet Kundenakquisitionsprogramme, mit denen zu geringen Kosten bei gleichzeitig hoher Erfassungsrate neue, treue Kunden gewonnen werden. Mit unseren preisgekrönten Marketinglösungen unterstützen wir Kundenbindungs- und Empfehlungsmarketingprogramme in 39 Ländern für Marken wie Boost Mobile, Envision Financial, W Concept, Koodo Mobile und viele andere. Weitere Informationen erhalten Sie über www.rewardstream.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

RewardStream Solutions Inc. Rob Goehring, CEO Rob.goehring@rewardstream.com (877) 692-0040

Investor Relations:

Virtus Advisory Group Inc. rewardstream@virtusadvisory.com (416) 644-5081 Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren behaftet sind, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - wie z.B. die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und die Ergebnisse von Finanzierungstransaktionen - die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Unterlagen des Unternehmens angeführt, die in regelmäßigen Abständen bei SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com). Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese lediglich unter Bezugnahme auf den Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemeldung getätigt wurden. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39775 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39775&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA76156 V1031

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA76156V1031

AXC0065 2017-05-16/09:36