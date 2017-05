REUTLINGEN (dpa-AFX) - Der Hightech-Maschinenbauer Manz hat von einem chinesischen Kunden einen strategisch wichtigen Auftrag für Anlagen zur Display-Produktion ergattert. Das Auftragsvolumen der Maschinen für großformatige Displays liege bei knapp 20 Millionen Euro, teilte die Gesellschaft am Dienstag in Reutlingen mit. An der Börse kam das sehr gut an: Manz-Aktien legten zum Handelsstart um fast 7 Prozent zu.

Mit Hilfe des neuen Auftrags über Anlagen zur Herstellung großformatiger Displays festige Manz seine Marktposition im dynamisch wachsenden Markt in China, erklärte Dieter Manz, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Manz AG. Die Displays werden etwa in neuesten Smartphones verwendet.

Nach einigen durchwachsenen Jahren steht der neue Auftrag damit in einer Linie mit dem jüngsten Aufwärtstrend des Reutlinger Herstellers. Bereits Anfang 2017 konnte das Unternehmen den größten Auftrag der Firmengeschichte mit einem Volumen von 263 Millionen Euro im Geschäftsbereich "Solar" an Land ziehen.

Der Auftrag für Maschinen zur Produktion von Solarmodulen kam dabei hauptsächlich von der Shanghai Electric Group, die 2016 bei Manz eingestiegen war, und einer anderen chinesischen Firma. Am 31. März 2017 belief sich Manz' Auftragsvolumen auf 319,8 Millionen Euro - die neu verlauteten 20 Millionen Euro noch nicht eingerechnet./hoskate/jha/fbr

ISIN DE000A0JQ5U3

AXC0066 2017-05-16/09:38