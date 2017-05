Die Pantaleon Entertainment AG hat mit dem chinesischen Medienunternehmer Bruno Wu einen Vertrag über die Gründung eines Joint Ventures mit der Sun Seven Stars Media Unternehmensgruppe unterzeichnet. Ziel ist der Aufbau eines global positionierten Joint Ventures im Bereich Video on Demand (VoD). 50 % der Anteile wird die 100 %-ige Pantaleon-Tochter Pantaflix GmbH halten. Weitere Parteien sind die amerikanische Wecast Network sowie der in Hongkong ansässige Finanzinvestor Redrock Capital, die der Unternehmensgruppe von Bruno Wu zuzuordnen sind. Pantaflix wird im Rahmen des Joint Ventures seine technologische Plattform bereitstellen, die Partner bringen Content und den Zugang zu relevanten Märkten ein. Der positive Newsflow spricht für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends der Pantaleon-Aktie.br/>

Bernecker Redaktion / www.bernecker.info