Liebe Trader,

In den Monaten zwischen März 2015 und August 2016 steckte das Wertpapier von Linde noch in einem mittelfristigen Abwärtstrend fest, konnte zuvor aber im Bereich der langfristigen Aufwärtstrendlinie um 113,50 Euro einen tragfähigen Boden ausbilden und anschließend wieder zur Oberseite abdrehen. Ab August letzten Jahres folgten in der Aktie wieder dynamische Kurszuwächse und erlaubten es bis vor einigen Wochen auf ein Jahreshoch von 174,00 Euro anzusteigen. Dort drehten die Notierungen zwar kurzzeitig wieder auf die Vorhochs bei grob 166,00 Euro zur Unterseite ab, konnten sich zu Beginn dieser Woche aber stabilisieren. Dieses technische Attribut vermittelt nun den Eindruck eines regelkonformen Pullbacks und anschließender Kursgewinnen auf frische Jahreshochs.

Long-Chance:

Die stetigen Kursgewinne der Linde-Aktie können nach dem erfolgreichen Test der Vorhochs nun für einen spekulativen Long-Einstieg herangezogen werden. Der nächste Kurszielbereich befindet sich an den Hochs aus Juli 2015 bei 182,50 Euro. Abgesichert sollte eine Investition aber noch unterhalb der Marke von 162,50 Euro, falls die Bullen doch noch in eine Schwächephase geraten sollten. Merklich eintrüben würde sich das Chartbild hingegen bei einem Rückfall unter die glatte Kursmarke von 160,00 Euro, in diesem Fall müssen Marktteilnehmer mit einem fortgesetzten Abverkauf der Linde-Aktie bis 152,50 Euro rechnen. Aber selbst dann verbleibt das Wertpapier übergeordnet noch in seinem langfristigen Aufwärtstrendkanal und kann jederzeit zu einer erneuten Trendwende ansetzen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 169,45 Euro

Kursziel: 182,55 Euro

Stopp: < 162,50 Euro

Risikogröße pro CFD: 6,95 Euro

Zeithorizont: 3 - 6 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Linde AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 169,45 Euro; 09:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

