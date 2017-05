Der Hightech-Maschinenbauer Manz hat von einem chinesischen Kunden einen strategisch wichtigen Auftrag für Anlagen zur Display-Produktion ergattert. Das Auftragsvolumen der Maschinen für großformatige Displays liege bei knapp 20 Millionen Euro, teilte die Gesellschaft am Dienstag in Reutlingen mit. An der Börse kam das sehr gut an:

Den vollständigen Artikel lesen ...