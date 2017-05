Rund 60 Prozent hat die Infineon Aktie auf Jahressicht schon zugelegt. Und ein Ende der Rally scheint nicht in Sicht: Der Chart zeigt einen lupenreinen Aufwärtstrend, der nun schon seit rund 14 Monaten läuft. Und auch fundamental spricht kurzfristig kaum etwas gegen weiter steigende Kurse. Jetzt gab es eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs. Was an der Börse zwiespältige Gefühle hervorruft, denn schön öfter kam ein Goldman-Sachs-Buy just am Top. Zum Glück gibt es Alternativen zur Aktie ...

