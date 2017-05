Aktie im Fokus - Carl Zeiss Meditec

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec bildete am 14. Juli 2016 mit 37,57 Euro ihr letztes relevantes Hoch aus. Der Kurs rutschte dann bis zum 23. November 2016 auf 30,79 Euro ab. Aufgrund dieser charttechnischen Konstellation könnten Kursziel auf der Oberseite bei 46,95 Euro und 48,52 Euro zu finden sein.

Die nächsten Unterstützungsszenarien könnten die Bären zur Kurszielbestimmung nutzen. Diese fänden sich bei 42,75 Euro, 41,75 Euro, 40,20 Euro und 39,15 Euro. In ihrer aktuellen Studie geben die Analysten der Privatbank Berenberg ein Kursziel von 48,00 Euro an. Dies würde ein Scheitern an der hier technisch herausgearbeiteten Marke von 48,52 Euro bedeuten.

