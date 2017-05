Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-16 / 10:20 *Bayreuth. *Die Anleger in der Wandelanleihe 2015 / 2020 (ISIN DE000A13SHL2, WKN A13SHL) der SeniVita Social Estate AG (SSE) haben planmäßig am 12. Mai 2017 eine Zinszahlung von 6,5 Prozent erhalten. Insgesamt wurden dabei rund 2,9 Mio. Euro ausgezahlt. Seit der Erstemission im Mai 2015 haben private und institutionelle Anleger für rund 44,6 Mio. Euro die Wandelschuldverschreibung der SSE gezeichnet. Sie bietet Anlegern neben der Verzinsung von 6,5 Prozent auch das Recht, bei einem bis Januar 2020 angestrebten Börsengang die Anleihe in Aktien der Gesellschaft zu wandeln. Die aus der Emission zugeflossenen Mittel hat das Unternehmen zügig in den Bau von Pflegewohnanlagen sowie den Vertrieb von Pflegeappartements investiert und damit im abgelaufenen Geschäftsjahr ein starkes Wachstum erzielt. Das hat sich im ersten Quartal 2017 und danach weiter fortgesetzt. So wurden insbesondere bei der Vermarktung von Pflegeimmobilien und beim Start neuer Bauprojekte weitere Fortschritte erzielt. Das erste Quartal 2017 hatte die SSE bereits mit einem Überschuss von rund 0,6 Mio. Euro abgeschlossen. Ansprechpartner: SeniVita Social Estate AG Parsifalstraße 31 95445 Bayreuth Tel. +49 921 2305906 0 E-Mail: info@sse-ag.de *Über SeniVita Social Estate AG* Die SeniVita Social Estate AG ist ein führender Entwickler von Pflegeimmobilien in Deutschland. Das Geschäftsmodell umfasst die Planung, Realisierung und Vermarktung von Pflegeimmobilien, die auf Basis des Konzepts AltenPflege 5.0 betrieben werden. Es handelt sich um eine Kombination aus mehreren, modularen Dienstleistungselementen: Seniorengerechtes Wohnen, Pflege in der eigenen Wohnung und Tagespflege. Dieses von der SeniVita Gruppe entwickelte Modell bietet gegenüber stationären Pflegekonzepten höheren Wohnkomfort, mehr Privatsphäre, individuelle Versorgung und eine hohe Betreuungsqualität insbesondere bei Demenz oder Intensivpflege. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen rund 70 Pflegeappartements vermarktet und ist in der Projektrealisierung vor allem auf Bayern fokussiert. Eigentümer der SeniVita Social Estate AG sind die SeniVita Sozial gGmbH (50%), Ed. Züblin AG (46%) und grosso holding GmbH (4%). Weitere Informationen unter: www.senivita-social-estate.de [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: SeniVita Social Estate AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-05-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SeniVita Social Estate AG Parsifalstraße 31 95445 Bayreuth Deutschland ISIN: DE000A13SHL2 WKN: A13SHL Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 574113 2017-05-16 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a9c001e69a434b159dc198e627757dcc&application_id=574113&site_id=vwd&application_name=news

