Heidelberg, 16. Mai 2017 - Die SNP Schneider-Neureither & Partner AG (WKN: 720370, ISIN: DE0007203705) erhöht ihren Anteil an der SNP Transformations SEA Pte. Ltd., Singapur / Malaysia und hält jetzt 81% der Geschäftsanteile an der Gesellschaft. Das Unternehmen ist in Südostasien im Bereich Beratung und Service im Produkt- und Dienstleistungsumfeld verschiedener ERP Systeme tätig. Mit der Erhöhung der Beteiligung von 51 auf 81% sichert sich die SNP Gruppe das Potenzial zum weiteren Ausbau ihrer Positionen in den südostasiatischen Märkten. Für die restlichen 19% der Anteile wurde bereits eine einseitige Kaufoption zum 1. Januar 2018 vereinbart.

"Die Mehrheitsübernahme im Januar 2016 war ein erster Schritt, um auch in Südostasien der stark steigenden Nachfrage nach Leistungen von SNP zu entsprechen. Ziel ist es nun, den margenstärkeren und den Vertrieb von Software in diesen Märkten auszubauen", sagt Dr. Andreas Schneider-Neureither, Vorstandsvorsitzender der SNP AG.

Die SNP Transformations SEA Pte. Ltd. erwirtschaftete zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft SNP Transformations Malaysia SDN. BHD. im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 3,5 Mio. EUR. Das Unternehmen beschäftigt derzeit in Singapur und in Kuala Lumpur rund 70 IT- und Softwarespezialisten. Im Januar 2016 hatte die SNP Gruppe im Rahmen eines Share-Deals 51% der Geschäftsanteile an der Astrums Consulting (S) Pte. Ltd. mit Sitz in Singapur erworben. Im März 2017 wurde die Astrums Consulting SDN. BHD umbenannt in SNP Transformations Malaysia Sdn. Bhd.

Über SNP

SNP unterstützt Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle anzupassen und die Chancen des digitalen Wandels mit einer veränderungsfreudigen IT erfolgreich zu nutzen. Software und Services der SNP machen es möglich, betriebswirtschaftliche oder technische Änderungen auch in globalen Geschäftsanwendungen schnell und effizient umzusetzen.

Mit CrystalBridge und Transformation Backbone with SAP LT stellt SNP die weltweit führende Software Suite für Datentransformationen, die Änderungen in IT-Systemen automatisiert analysiert, umsetzt und nachhält. Für die Kunden bieten sich dadurch klare Qualitätsvorteile, gleichzeitig werden Zeitaufwand und Kosten bei Transformationsprojekten signifikant reduziert.

Die SNP Gruppe beschäftigt weltweit über 1000 Mitarbeiter. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte 2016 einen Umsatz von rund 81 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet.

