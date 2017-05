China zeigt sich spendabel: Zum Abschluss des internationalen Gipfeltreffens mit 68 Ländern, die sich an der "Neuen Seidenstraße" beteiligen wollen, versprach die Regierung ein Investitionsprogramm in Höhe von mehr als 100 Milliarden Dollar. Mit den Zusatzinvestitionen anderer Länder und Unternehmen, die damit angeschoben werden sollen, erwarten Experten sogar ein Gesamtvolumen von bis zu einer Billion Dollar.Der Plan ist ambitioniert: Die Neue Seidenstraße, die offiziell "One Belt, One Road" (OBOR) heißt, will die alten Handelswege zwischen China und Europa ausbauen - zum einen über den Landweg mit Eisenbahn und Straßen, zum anderen über den Seeweg, der Südostasien und Teile Afrikas mit China und letztlich auch Europa verbindet. So sollen die Schienennetze ...

