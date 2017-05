Bad Marienberg - Die Anleger in der Wandelanleihe 2015 / 2020 (ISIN DE000A13SHL2/ WKN A13SHL) der SeniVita Social Estate AG (SSE) haben planmäßig am 12. Mai 2017 eine Zinszahlung von 6,5 Prozent erhalten, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

