Die Papiere des Maschinenbaukonzerns Dürr befinden zweifelslos in einer dynamischen Aufwärtsphase und steuern auf die runde Marke von 100,00 Euro zu - doch zu den Jahreshochs aus 2015 ist noch weitaus mehr Kurspotential ableitbar!

Nach einer fulminanten Schlussrally bis Anfang April 2015 erreichten die Kursnotierungen des Anlagen- und Maschinenbaukonzerns Dürr ein Verlaufshoch bei 109,80 Euro und drehten anschließend zur Unterseite ab. Die Folge war ein mittelfristiger Abwärtstrend bis Ende Februar letzten Jahres und in den Bereich von 49,52 Euro, wo die Aktie einen Boden vorfand und wieder zur Oberseite abgedreht ist. Zwar kamen die Kursnotierungen anschließend nicht mehr so dynamisch in Fahrt wie noch zuvor, ab Mitte April dieses Jahres beschleunigte sich der Aufwärtstrend aber wieder und schiebt die Aktie zielstrebig auf die dreistellige Kursmarke von 100,00 Euro zu. Besonders auffällig ist hierbei der Ausbruch über die Zwischenhochs aus Mai 2015, die bisher als kurzfristiger ...

