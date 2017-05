Frankfurt - Der Londoner Credit-Spezialist Stratton Street Capital und Universal-Investment starten zwei neue Global-Credit-Subfonds: Den Stratton Street UCITS - NFA Global Bond Fund UI (ISIN LU1483930282/ WKN A2AQ20) und den Stratton Street UCITS - Next Generation Global Bond Fund UI (ISIN LU1483929276/ WKN A2AQ2Q), so die Universal-Investment-GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...