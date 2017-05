Frankfurt/Main (ots) - Alle Tupperware Bezirkshandlungen in Deutschland sind von Mitte Mai bis Anfang Juli 2017 mit mehr als 2000 mobilen Infoständen auf Straßen, Wochenmärkten, Supermärkten und an sonstigen Orten mit hoher Kundenfrequenz vertreten. Ziel ist, das Unternehmen zu präsentieren, neue Gastgeberinnen und Gastgeber kennenzulernen und für die Tupperparty®, den seit fast 70 Jahren erfolgreichen Vertriebsweg des Unternehmens, seine Produkte und die Tätigkeit des PartyManagers zu werben.



"Unsere Stärken sind der direkte Kontakt zu unseren Kunden und die persönliche Vorstellung der Tupperware Produkte auf der Tupperparty. Unser Markenname und unsere Produkte sind fast jedem ein Begriff. Wer aber keinen PartyManager persönlich kennt oder gerade als Gast auf eine Tupperparty eingeladen wird, ist sicherlich erfreut, Tupperware auch an anderen Orten zu treffen und über diesen Weg Kontakt zum Unternehmen zu bekommen", kommentiert Christian Dorner, Geschäftsführer Tupperware Deutschland, das Ziel der Aktion. "Die Frage: 'Wie finden Sie Tupperware?' wird so auf eine einfache Art beantwortet: Gut - und überall!".



Produktverkauf am Infostand



Im 55. Jubiläumsjahr von Tupperware Deutschland ist es erstmals möglich, eine limitierte Auswahl von Tupperware Produkten direkt an den Infoständen zu erwerben. Die von den teilnehmenden Bezirkshandlungen zum Verkauf angebotenen Produkte sind einfach zu handhaben und nicht erklärungsbedürftig. "Die Tupperparty ist der richtige Platz, um die Gesamtpalette der Produkte und deren Möglichkeiten im Detail kennenzulernen. Die von Passanten am Infostand so oft gestellte Frage: 'Kann ich denn hier auch etwas kaufen?' kann aber ab sofort mit 'Ja' beantwortet werden", erläutert Christian Dorner. "Dies führt zur Marke, macht Lust auf noch mehr Tupperware Produkte und wird auch die Tupperparty unterstützen."



