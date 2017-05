VODAFONE GROUP PLC

Liebe Trader,

Der britische Mobilfunkanbieter hat heute Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgelegten und weist erneut einen milliardenschweren Verlust aus. Doch Aktionäre zeigen sich trotzdem kauffreudig und nehmen Wertpapiere der Telekommunikationsgesellschaft in ihre Depots aus, weshalb der Wert zur Stunde um über zwei Prozent im Plus steht. Möglicherweise hängt dies mit dem seit Mai 2015 bestehenden Abwärtstrend zusammen, der die Kursnotierungen zuletzt auf ein Verlaufstief von 2,23 Euro abwärts gedrückt hat und das Wertpapier entsprechend günstig zu haben ist. Noch vor zwei Jahren notierten die Wertpapiere nämlich noch bei 3,60 Euro - viel wichtiger ist jedoch auf Wochenbasis der Ausbruch über den gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei 2,53 Euro, der zunächst als Hürde fungierte nun der Geschichte angehört. Denn mit überschreiten dieses Widerstandes wurde auch ein größeres Kaufsignal in der Aktie von Vodafone aufgestellt und kann für entsprechende Long-Positionen herangezogen werden.

Long-Chance:

Solange sich die Aktie von Vodafone oberhalb der Marke von 2,50 Euro behaupten kann, sind weitere Gewinne zunächst bis in den Bereich von grob 2,66 Euro und der dort verlaufenden Abwärtstrendlinie denkbar. Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber kann weiteres Kurspotential zu den nächst höher gelegenen Widerständen um 2,80 Euro freisetzen und entsprechend weiter auf der Long-Seite nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich trotz des heutigen Kursaufschlags noch knapp unterhalb der Marke von 2,46 Euro aufhalten. Sollte Vodafone nämlich darunter einknicken, könnte es rasch zunächst bis in den Bereich von 2,38 Euro zurückgehen, bei anhaltender Schwäche sogar noch an die markante Unterstützungszone um 2,23 Euro.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 2,58 Euro

Kursziel: 2,66 / 2,80 Euro

Stopp: < 2,46 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,12 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Vodafone Group Plc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 2,58 Euro; 11:40 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

