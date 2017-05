Hengelo, Niederlande (ots/PRNewswire) -



Was Google, Bing oder Yahoo für die erfolgreiche Suche nach Inhalten und Informationen geleistet haben, wird die neue Suchmaschine IFind3D jetzt für 3D-druckfähige Modelle tun. Die Einführung dieser Suchmaschine gilt unter Usern als gigantischer Schritt in Richtung Reife des Verbraucher-3D-Druckmarkts.



Nach 1,5 Jahren Entwicklungszeit bringt 3D Ninja, der größte Reseller von 3D-Druckern in den Niederlanden, offiziell sein http://www.ifind3d.com auf den Markt, die weltweit umfassendste Suchmaschine für 3D-druckfähige Modelle, die 740.029 Designs enthält. IFind3D kombiniert alle Online-Bibliotheken für 3D-druckfähige Modelle in einer reaktionsfähigen Suchmaschine, mit der Endbenutzer 3D-druckfähige Modelle einfach und schnell finden können.



Der 3D-Markt boomt. 3D-Drucker werden erschwinglicher, selbst für Verbraucher. Hochwertige 3D-Drucker in der Verbraucherklasse gibt es schon ab 300 USD.



Die Entwickler von IFind3D vergleichen den expandieren Markt mit den Anfangsjahren des Internet. Bevor die Suchmaschinengiganten Google, Bing und Yahoo auf der Bildfläche erschienen, war es gar nicht einfach, hochwertige Inhalte online zu finden. Doch nach nur wenigen Jahren begannen diese Konzerne, eine wichtige Rolle in der Welt zu spielen und uns allen das Leben zu erleichtern. 3D Ninja erwartet, dass IFind3D dasselbe für die 3D-Druckindustrie erreichen wird, indem es das Auffinden von druckfähigen 3D-Modellen erheblich vereinfacht.



Derzeit sind nahezu 70 Prozent aller Online-Bibliotheken und -Archive miteinander verbunden. IFind3D enthält mehr als 700.000 separate Ergebnisse und beabsichtigt, 90 Prozent aller 3D-druckfähigen Designs weltweit vor Jahresende 2017 in der Suchmaschine zu indexieren.



IFind3D verwendet modernste Algorithmen mit 100 verschiedenen Variablen durch Integration von AI-Diensten über IBMs Supercomputer "Watson", um jedes Mal die besten Suchergebnisse zu erzielen.



Das Start-up-Unternehmen etablierte ein Budget von 250.000 EUR für einen Zeitraum von fünf Jahren und ist damit das bisher fünftgrößte Startup-Unternehmen für 3D-Druck in den Niederlanden.



