Die Investmentbank Oddo Seydler hat United Internet von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 53 Euro angehoben. Die Übernahme des Mobilfunkunternehmens Drillisch dürfte den Wert der Aktien des Internet- und Telekomkonzerns von Beginn an steigern, schrieb Analyst Marcus Silbe in einer Studie vom Dienstag. Angesichts der Einbringung der Sparte 1&1 Telecommunication von United Internet rechnet Silbe mit Einsparungen bis 2025 in Höhe von rund 250 Millionen Euro./la/mis

ISIN: DE0005089031