Der Gabelstaplerhersteller Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934) will seinen Aktionären für 2016 eine Dividende in Höhe von 0,42 Euro je Stammaktie (Vorjahr: 0,38 Euro) und von 0,44 Euro je Vorzugsaktie (Vorjahr: 0,40 Euro) ausbezahlen. Dies entspricht einer Steigerung der Dividende je Vorzugsaktie um 10 Prozent. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am Dienstag in Hamburg ab. Es wäre ...

