Kabel und Leitungen werden künftig in Euroklassen eingeteilt. Zusätzliche Eigenschaften wie Rauchentwicklung bzw. -dichte, Säureentwicklung, Korrosivität oder Abfallen brennender Tropfen ergänzen diese Klassifizierung.

Schutzziel der Bauproduktenverordnung (BauPVO)

343 Sterbefälle durch Rauch, Feuer und Flammen weist die offizielle Statistik des Statistischen Bundesamtes in Deutschland für das Jahr 2015 aus. Die absolute Zahl der Brandtoten ist dank des wachsenden Bewusstseins für den vorbeugenden Brandschutzes in vielen Ländern stetig zurückgegangen, der Anteil der Rauchtoten hat sich in den vergangen Jahren jedoch vervielfacht. Ursächlich hierfür ist unter anderem der gestiegene Einsatz polymerbasierter Materialien mit in Folge komplexen, toxischen Verbrennungsprodukten.

Weitere wesentliche Gründe sind kleinere und niedrigere Räume, die zu höheren Brandtemperaturen sowie schnellerer Brandausbreitung führen, höhere Brandlasten und veränderte Materialzusammensetzungen des Mobiliars (Abdulaziz, 2016). Rund 3?min hat der Mensch bei ausreichenden Sicht- und Atembedingungen im Durchschnitt Zeit, sich aus einem brennenden Gebäude zu retten (Detzer, 1998). Haben sich erst einmal giftige Rauchgase gebildet, können bereits wenige Atemzüge zum Tod führen. Dichter Rauch behindert darüber hinaus Rettungs- und Evakuierungsmaßnahmen.

Für und wider PVC-Kabel

Kabel sind wegen der Kunststoffummantelung schon lange im Fokus des Brandschutzes. Aufgrund schwerer Brandkatastrophen sowie verschärfter Umweltvorschriften hat die Frage, ob PVC-Kabel oder halogenfreie Kabel in einem Bauprojekt eingesetzt werden sollen, die Elektrobranche längst erreicht. PVC ist dank seiner Beständigkeit gegen eine Vielzahl äußerer Einflüsse wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Temperaturen oder Chemikalien in Gebäuden immer noch omnipräsent. Gerät es unkontrolliert in Brand, werden gefährliche Stoffe wie Dioxine, Furane und schwermetallhaltige Verbindungen freigesetzt.

In Kabelisolierungen eingesetztes PVC enthält flammhemmende Halogenverbindungen die bei Verbrennen oder Verschwelen zu einem hochtoxischen und korrosiven Brandgasgemisch führen. So bildet freigesetztes Chlorwasserstoffgas in Verbindung mit Wasser ätzende Salzsäure, die ganze Gebäude kontaminieren und im schlimmsten Fall sogar die Gebäudestabilität angreifen kann. Auch entwickelt PVC wesentlich dickeren Rauch als halogenfreie Kabel. In Verbindung mit den giftigen Brandgasen eine oft tödliche Falle.

Gesetzgeber, Normenausschüsse, Versicherungsverbände und die Kabelindustrie tragen dem auf nationaler Ebene schon lange Rechnung. Prüfverfahren für Brandverhalten, Rauchentwicklung und Toxizität wurden definiert, zahlreiche Regelwerke machen Brandschutzvorgaben z.?B. für den Einsatz halogenfreier Leitungssysteme in Bereichen mit Menschenansammlungen sowie in Bereichen mit unwiederbringlichen oder hohen Sach- und Vermögenswerten (siehe »Elektrische Leitungsanlagen« in VdS 2025:2016).

Die Kabelindustrie wiederum hat mit einem breiten Angebot halogenfreier, flammwidriger Kabel und Leitungen nachgezogen. »Es gibt mittlerweile kaum mehr ein Einsatzgebiet, bei dem PVC-Kabel notwendigerweise und alternativlos in Bauwerken verbaut werden müssen«, erklärt Martin Ludwig, ...

