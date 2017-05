Beta Systems Software AG: Vorstand hebt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2016/17 an

16.05.2017 / 12:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Beta Systems Software AG: Vorstand hebt die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2016/17 an

Berlin, den 16. Mai 2017 - Dem Vorstand der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, Berlin, (BSS, ISIN DE000A2BPP88) liegt nun die überarbeitete Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2016/17 vor. Die Beta Systems Software AG erachtet die nachstehenden Informationen als relevant für die Beurteilung der Entwicklung des Beta Systems Konzerns im Geschäftsjahr 2016/17 und veröffentlicht diese deshalb ergänzend zu der bereits am 27. April 2017 veröffentlichten Mitteilung vorab.

Die Beta Systems Software AG schließt nach aktuellem Kenntnisstand das erste Geschäftshalbjahr 2016/17 für den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 31. März 2017 gegenüber dem Vorjahr mit einer Steigerung der Konzernumsatzerlöse von voraussichtlich EUR 7,1 Mio. auf EUR 32,5 Mio. ab (+28%). Das Konzernbetriebsergebnis (EBIT, Ergebnis vor Zinsen und Steuern) nach IFRS konnte gegenüber dem Vorjahreszeitraum voraussichtlich um EUR 7,8 Mio. auf EUR 12,4 Mio. gesteigert werden (+168%).

Bei der Beurteilung des Konzernbetriebsergebnisses im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2016/17 ist zu berücksichtigen, dass generell der überwiegende Teil der Umsatzerlöse und damit auch des Betriebsergebnisses im Beta Systems Konzern im ersten Halbjahr eines jeden Geschäftsjahres anfällt, da in diesem Zeitraum branchenbedingt der größere Teil der Vertragsverlängerungen stattfindet. Dies bedeutet, dass es im zweiten Halbjahr bei etwa gleich verteilter Kostenstruktur erwartungsgemäß zu einem Abschmelzen des Konzernbetriebsergebnisses kommen wird. Im laufenden Geschäftsjahr kommt dieser Effekt besonders stark zum Tragen.

Der Vorstand der Beta Systems Software AG erwartet basierend auf den Halbjahreszahlen für das gesamte Geschäftsjahr 2016/17 einen Konzernumsatz zwischen EUR 48 Mio. und EUR 51 Mio. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einer Steigerung von etwa 4% bis 10%. Hinsichtlich des Betriebsergebnisses geht der Vorstand davon aus, dass die im Jahresfinanzbericht für das vergangene Geschäftsjahr 2015/16 getätigte Prognose übertroffen und ein Konzernbetriebsergebnis (EBIT) zwischen rund EUR 8 Mio. und EUR 9,5 Mio. erzielt werden wird. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 50% bis 80%. Für das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) wird ein Wert zwischen EUR 9,8 Mio. und EUR 11,3 Mio. erwartet.

Mitteilende Person: Armin Steiner, Vorstand

Beta Systems Software AG Die Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88) unterstützt seit über 30 Jahren Kunden mit großen, internationalen Organisationen und mit einer umfangreichen IT-Systemlandschaft sowie komplexen IT-Prozessen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Fertigung, Handel und IT-Dienstleistungen mit Softwareprodukten und IT-Lösungen. Diese automatisieren, dokumentieren und analysieren IT-Abläufe in Rechenzentren und in der Zugriffssteuerung. Steigende Transaktionsvolumen, Datenmengen und Compliance-Standards stellen dabei höchste Anforderungen an Durchsatz, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Sicherheit.

Beta Systems wurde 1983 gegründet, ging 1997 an die Börse und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter. Sitz des Unternehmens ist Berlin. Beta Systems ist national und international mit 18 eigenen Konzerngesellschaften und zahlreichen Partnerunternehmen aktiv. Weltweit optimieren mehr als 1.300 Kunden mit über 3.200 Installationen in über 30 Ländern ihre Prozesse und verbessern ihre Sicherheit mit Produkten und Lösungen von Beta Systems. Das Unternehmen gehört zu den führenden mittelständischen und unabhängigen Softwareanbietern in Europa.

