Stabilus präsentiert auf der Möbelmesse interzum neue POWERISE(R)-Anwendungen und weitere innovative Lösungen für die Möbelindustrie

Luxemburg/Koblenz, 16. Mai 2017 - Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637) präsentiert vom 16. bis 19. Mai auf der Möbelmesse interzum in Köln modernste Technik und Innovationen aus den Bereichen Gasfedern, Dämpfer und elektromechanische Antriebe zur Bewegungssteuerung.

Darunter befindet sich erstmals eine Anwendung des elektromechanischen Spindelantriebs POWERISE(R) für Büromöbel, die in der Weiterentwicklung eines Tischklassikers, dem Confair-Falttisch von Wilkhahn, zum Einsatz kommt. Im Zusammenspiel mit zwei Gasfedern ermöglicht er das kinderleichte, intuitive und sichere automatische Auf- und Zusammenklappen des bis zu drei Meter langen Konferenztisches. Im Ergebnis lässt sich der Tisch von nur einer Person schnell und ohne Kraftaufwand auf- und abbauen. Der elektromechanische Antrieb wird dabei kabellos mit einem Akku betrieben. Damit wird das Möbelstück noch mobiler, es kann platzsparend verstaut und die Büroräume können somit flexibel genutzt werden.

Eine weitere Innovation, die Stabilus auf der Messe präsentiert, ist eine revolutionäre, neue Säulen-Technologie für Bürostühle, die es erlaubt, denselben Stuhl sowohl als mobilen Drehstuhl wie auch als fixe Stehhilfe zum Beispiel für das Arbeiten im Stehen zu verwenden. Die sogenannte Sit-Stand-Säule kommt jetzt erstmals exklusiv im BALANCE.CHAIR Bürostuhl von König + Neurath (K+N) zum Einsatz. Mit nur einem Handgriff können Nutzer den Drehstuhl durch Verstellen des freitragenden und beweglichen Rückenpolsters in eine Stehhilfe verwandeln. Die Stuhlsäule fährt dabei automatisch einen Stopper auf den Boden aus, der das Wegrollen des Stuhls beim Anlehnen verhindert und ihn zusätzlich stabilisiert. Mithilfe der von Stabilus entwickelten Technologie vereint der Stuhl damit die Funktionen Sitzen und Steh-Sitzen und bildet somit eine ideale Ergänzung zu jedem Steh-Sitz-Arbeitsplatz.

Dietmar Siemssen, CEO von Stabilus, sagte: "Die neuen Anwendungen unterstreichen unsere Kompetenz als Systemanbieter für Bewegungssteuerung. Gemeinsam mit den Herstellern entwickeln wir innovative Lösungen, die die Bedienung von Produkten erleichtern, ihre Funktionalität erhöhen und die gleichzeitig vollständig in das Gesamtkonzept integriert sind. Auch die Büromöbelindustrie folgt mit ihren Produkten dabei den Megatrends Ergonomie und Komfort."

Zum branchenübergreifenden Potenzial des POWERISE(R)-Antriebs ergänzte Siemssen: "Mit der zunehmenden Digitalisierung einher geht oft auch die Automatisierung vieler Funktionen, um den Bedienkomfort zu erhöhen und einen Mehrwert für die Nutzer zu schaffen. Mit POWERISE(R) verfügen wir über ein millionenfach bewährtes und vielseitig einsetzbares Produkt, das sich mehr und mehr auch außerhalb der Automobilindustrie als die bevorzugte Lösung zur elektromechanischen Bewegungssteuerung durchsetzt. Wir arbeiten bereits heute an weiteren Anwendungen."

Stabilus verfügt industrieübergreifend über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Lösungen zur Bewegungssteuerung für unterschiedliche Branchen, von Automotive, Maschinenbau, Landwirtschaft über Büromöbel und Küchen bis hin zu Medizintechnik und erneuerbaren Energien. POWERISE(R) ist ein in der Autoindustrie erprobter Spindelantrieb. Er öffnet und schließt Heckklappen von Pkw. Die Technologie erfüllt höchste Qualitätsansprüche. Die Gasfedern, Dämpfer und elektromechanischen Antriebe von Stabilus sind klein, leicht und flexibel und können so gut wie jedes Öffnen, Schließen, Heben, Senken sowie Verstellen erleichtern oder automatisieren. Darüber hinaus können sie die Produkte vor Schwingungen und Vibrationen schützen.

Als weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben beweist Stabilus seine Expertise seit acht Jahrzehnten in der Automobilindustrie und vielen weiteren Branchen. Mit Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen POWERISE(R)-Antrieben optimiert Stabilus das Öffnen, Schließen, Heben, Senken sowie Verstellen und bietet Schutz vor Schwingungen und Vibrationen. Das Unternehmen hat sein Stammwerk in Koblenz und beschäftigt weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Stabilus einen Umsatz von 737,5 Mio. Euro. Stabilus verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in neun Ländern. Durch Regionalbüros und Vertriebspartner ist Stabilus darüber hinaus in über fünfzig Ländern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Die Stabilus S.A. notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

