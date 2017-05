Wien (ots) -



Der Sportwettenanbieter bwin ist neuer Champion Partner von Borussia Dortmund. Ein entsprechender Vertrag wurde für die kommenden vier Bundesliga-Spielzeiten bis zum Ende der Saison 2020/2021 geschlossen.



Als Champion Partner wird bwin großflächig auf LED-Banden und CamCarpets bei den 17 Bundesliga-Heimspielen des achtmaligen Deutschen Meisters sowie auf den Interview-Boards des Vereins vertreten sein.



Neben der klassischen Logo-Integration wird bwin auch einen wichtigen Beitrag zum Spieltag-Erlebnis beitragen und die BVB-Fans sowohl via App als auch online mit den aktuellsten Quoten und Informationen versorgen.



Maßgeschneiderte Aktionen und Promotions für BVB-Fans sowohl auf digitalen Kanälen als auch auf diversen Offline-Kanälen sollen zukünftig die Fan-Experience unterstreichen. Des Weiteren wird es Möglichkeiten geben, exklusive Preise zu gewinnen, die jedes BVB-Herz höherschlagen lassen. Unter anderem die Teilnahme an Events des Champions-League-Siegers von 1997.



Stephan Heilmann, verantwortlich für die Aktivitäten der Marke bwin in der DACH-Region: "'Echte Liebe' ist das Markenversprechen des BVB, und 'Echte Liebe' verbindet uns von bwin genauso wie die Borussen und ihre Fans mit dem Fußball. Der Markenfit ergibt sich für uns aus weit mehr als nur dem Color Code: Identifikation, Internationalität und ein hoher Innovationsgrad sind weitere starke gemeinsame Werte. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem BVB; als Champion Partner der Dortmunder ist bwin wieder zurück in der Bundesliga. Hier wollen wir die BVB-Fans intensiv in die Aktivierung unseres Sponsorings einbeziehen und haben dafür schon eine Reihe von spannenden Ideen, die bald im Stadion und außerhalb zu erleben sein werden."



Carsten Cramer, Direktor Vertrieb, Marketing und Business Development im Hause Borussia Dortmund: "Mit bwin haben wir einen Partner gewonnen, der in seiner Branche am längsten mit dem deutschen Fußball eng verbunden ist. Auch international hat bwin mit vielbeachteten Sponsorships, den Blue Chips des europäischen Vereinsfußballs, seine Marke systematisch weiter aufgebaut. Dieses Premium-Verständnis passt hervorragend zu unserer Markenpositionierung. Mit dem BVB und bwin verbinden sich zwei der großen Marken ihrer jeweiligen Zunft."



Über bwin



bwin ist die führende Sportwettenmarke von GVC Holdings PLC, einem global agierenden, börsengelisteten Online Gaming Unternehmen. Die Aktien von GVC Holdings PLC (LSE: GVC) notierten von 2004 bis zum 1. Februar 2016 am Alternative Investment Market der Londoner Börse (AIM). Am 1. Februar 2016 hat GVC die bwin.party digital entertainment plc übernommen und ist seit Februar 2016 am Main Market der Londoner Wertpapierbörse gelistet.



Das Unternehmen ist ein führender E-Gaming Anbieter sowohl im B2C als auch im B2B Markt. GVC bietet die vier Haupt-Produktbereiche Online-Sportwette, Poker, Casino und Bingo an und hält hier jeweils führende Marktpositionen, unter anderem mit über 4,2 Milliarden Euro Sportwettenumsatz pro Jahr. Ihre wichtigsten Marken sind CasinoClub, Sportingbet, bwin, partypoker, partycasino und Foxy Bingo. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz auf der Isle of Man und ist mit über 3.200 Angestellten und Mitarbeitern sowie 20 Büros in über 30 Märkten vertreten. GVC hält 14 Lizenzen, u.a. in Belgien, Frankreich, Irland, Italien, Deutschland (Schleswig-Holstein), Spanien, Malta, Dänemark, Großbritannien, Südafrika und Curacao.



Als börsennotiertes Unternehmen erfüllt GVC weltweit anerkannte Standards im Bereich Corporate Responsibility. Weitere Informationen zu GVC finden Sie auf www.gvc-plc.com.



