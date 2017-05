Nachteilig ist allerdings ihr Kriechverhalten, das mechanischen Belastungen entgegensteht. Ein neues ePTFE-Material erlaubt nun deutlich höhere Anpresskräfte. Speziell in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie aber auch der Chemie ist der Einsatz von PTFE-Dichtungen sinnvoll und oft unumgänglich. PTFE hat mit seiner molekularen Struktur einen wesentlichen Vorteil: PTFE besteht aus Kohlenstoffketten, welche durch Fluoratome geschützt werden und Fluor-Kohlenstoff-Verbindungen zählen zu den stärksten aller chemischen Verbindungen. Dies führt dazu, dass PTFE chemisch nahezu unzerstörbar ist und keinen Einfluss auf ein in Kontakt kommendes Lebensmittel oder pharmazeutisches Produkt hat. PTFE wird auch nicht durch aggressive Reinigungs- oder Sterilisationsmittel zersetzt. Dichtungen aus PTFE sind je nach Ausführung in einem breiten Temperaturbereich von -268 bis 260 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...