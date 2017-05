Mladá Boleslav/Stockholm (ots) -



- SKODA präsentiert neues SUV-Modell am 18. Mai 2017 in Stockholm - Weltpremiere des SKODA KAROQ wird ab 19 Uhr MEZ (Sommerzeit) via Livestream übertragen



Die Weltpremiere des neuen Kompakt-SUV SKODA KAROQ wird am 18. Mai 2017 ab 19 Uhr MEZ (Sommerzeit) live im Internet übertragen.



Die rund 45-minütige Präsentation kann via Livestream auf der SKODA Website verfolgt werden. Für Medien besteht zudem die Möglichkeit, die Übertragung per Embed Code über ihre eigenen Kanäle auszustrahlen.



Livestream: http://www.skoda-auto.de



Embed Code: https://www.youtube.com/watch?v=JW9ev2bqqYs



Pressekontakt: Timo Bürger Content Koordination und Publikationen Telefon: +49 6150 133 128 E-Mail: Timo.Buerger@skoda-auto.de