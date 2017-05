Die Commerzbank hat das Kursziel für Stabilus nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 57,50 auf 65,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Hersteller von Gasdruckfedern habe sehr stark abgeschnitten, schrieb Analyst Sascha Gommel in einer Studie vom Dienstag. So habe der Umsatz positiv überrascht. Allerdings seien die Aktien bereits hoch bewertet, so dass das Aufwärtspotenzial für die Papiere nur begrenzt sei./la/jha/

ISIN: LU1066226637