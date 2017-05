Der Wahlausgang in Frankreich führt im vergangenen Monat zu einer regelrechten Erleichterungsrally an den europäischen Aktienmärkten. Wenngleich die Luft, beispielsweise für den DAX, langsam etwas dünner wird, so eilte dieser in den vergangenen Wochen von Hoch zu Hoch. Eigentlich ein perfekter Nährboden für Anleger und Trader gleichermaßen. Wie die wikifolio-Trader mit dieser Situation umgegangen sind, erläutert Nikolaos Nicoltsios von wikifolio.com, bei Börse Stuttgart TV.