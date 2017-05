Die EZB hat bei ihren Anleihekäufen laut einem Bericht von Börse-Online ihr Tempo wieder leicht verschärft. Allein in der vergangenen Woche kaufte die europäischen Währungshüter Staatstitel in Höhe von etwas mehr als 12 Milliarden Euro. Für Renten-Anleger ist diese Situation nicht ganz einfach, da die EZB gleichzeitig den Markt mehr und mehr austrocknet. Insofern schauen sich Anleger wieder etwas außerhalb des Euro-Raums um und nicht wenige werden in Schwellenländern fündig. Was macht diese Anleihen derzeit so interessant? Welche Länder stehen derzeit besonders im Fokus? Rentenhändlerin Bianca Becker bei Börse Stuttgart TV.