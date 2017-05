Wie schnell Keime zu einer Kontamination und zu hohen Kosten führen können, zeigt ein Beispiel aus der Praxis: Beim Verpacken von Fleisch- und Wurstwaren verteilt und verpackt ein Pick-and-Place-Roboter Aufschnitt in Trays. Bei einer durchschnittlichen Einlegeleistung von 50 Picks/min befüllt er so 3.000 Packungen/h mit Ware in einem Wert von je 80 Cent. Damit erzeugt die Maschine pro Stunde einen Gesamtwarenwert von 2.400 Euro, im ununterbrochenen 24-h-Dreischichtbetrieb von 57.600 Euro/d. Fällt nun ein Getriebe der Maschine aus, entstehen durch den Produktionsausfall sofort hohe Kosten für den Betreiber. Ein Ausfall kann beispielsweise durch das Eindringen von Feuchtigkeit oder aggressiven Reinigungsmedien in das Getriebe entstehen. Bei geschlossenen Maschinenkonzepten können auch Lagerschäden durch Stauwärme unter der Einhausung die Maschine stillstehen lassen.

Gefahren lauern im Verborgenen

Bislang werden nicht hygienegerechte Antriebseinheiten eingehaust oder sogar gekapselt, um sie vor der Bildung von Keimen und Mikroorganismen nach einem Produktaustritt oder der Nassreinigung zu schützen. Doch dieser Schutz vor einer eventuellen Kontamination ist trügerisch. Unter den Abdeckungen bilden sich in der Regel Staub, Feuchtigkeitsnebel, Ablagerungen und Schmutznester, die sich mit einer Außenreinigung nicht beseitigen lassen. Diese Schwachstellen in der Anlage bilden den ...

