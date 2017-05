BMW hat ehrgeizige Pläne. Der Autobauer hat eine Modelloffensive angekündigt, mit der er den Konkurrenten Daimler wieder überflügeln will. Bis 2018 sollen 40 neue Modelle herauskommen. Laut Jochen Kauper vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR hat sich die BMW-Aktie in den vergangenen Wochen besser gehalten als die von Daimler und VW. Jetzt kommt es seiner Meinung nach auf eine wichtige Marke an. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Geely, Paragon, Leoni, MBB, Pantaleon und Borussia Dortmund. Das komplette Interview finden Sie hier.