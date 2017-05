Viðskipti með eigin bréf/transaction in own financial instruments



Nafn/Name:



Marel hf.



Dagsetning viðskipta/Date of transaction:



16.5.2017



Kaup eða sala/Buy or Sell:



Sala/Sell



Tegund fjármálagernings / Type of instrument:



Hlutabréf/Equities



Fjöldi hluta/Number of shares:



390.000



Gengi/Verð pr. Hlut/Price:



120,17 ISK / 1,057 EUR



Fjöldi hluta eftir viðskipti/Primary insider's holdings after the transaction:



23.653.150



Dagsetning lokauppgjörs / Date of settlement:



Ástæður viðskipta/Reason for transaction:



Viðskiptin eru til að mæta skilyrðum um framkvæmd kaupréttarsamninga / Transaction to fulfil obligations of stock option agreements.