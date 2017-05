Köln (ots) -



Studie von ServiceValue in Kooperation mit DIE WELT bewertet 8

Vergleichsportale im Bereich Mietwagen

57 % der befragten Endkunden waren laut Studie von der

Preisgestaltung bei billiger-mietwagen.de begeistert



In der erstmalig durchgeführten Studie "Preis-Champions" der

Analyse- und Beratungsgesellschaft ServiceValue in Kooperation mit

der Tageszeitung DIE WELT hat billiger-mietwagen.de den Branchensieg

errungen. Im Bereich Mietwagen-Vergleichsportale wurden 8

Onlineportale bewertet, an der Gesamtstudie haben laut ServiceValue

rund 600.000 Endkunden teilgenommen.



"Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung", sagt Frieder

Bechtel von billiger-mietwagen.de. "Besonders schön finden wir, dass

die Kunden neben unserem herausragenden Kundenservice und der

transparenten Benutzerführung auch die Preisgestaltung am besten

bewerten." Rund 57 % der Befragten gaben an, von der Gestaltung der

Preise begeistert zu sein. Damit rangiert billiger-mietwagen.de als

Branchensieger auf Platz 1, vor Mitbewerbern wie mietwagen-check,

Mietwagen24, Mietwagenmarkt und HappyCar.



Ins Gesamtranking bezog ServiceValue 1.425 Unternehmen ein.

billiger-mietwagen.de liegt hierbei mit Platz 208 im obersten Fünftel

aller bewerteten Unternehmen. (PM-ID: 100)



Über billiger-mietwagen.de:



www.billiger-mietwagen.de ist Deutschlands größter Produkt- und

Preisvergleich für Mietwagen weltweit. Mit inzwischen 14 Jahren

Branchenerfahrung und rund 200 Mitarbeitern an den Standorten Köln

und Freiburg sorgt das Internetportal für eine transparente und

kundenfreundliche Darstellung der Angebote und bietet einen

kostenlosen Kundenservice per Telefon. Kürzlich wurde

billiger-mietwagen.de Testsieger bei der Stiftung Warentest (Heft

5/2016) mit der Gesamtnote "sehr gut". Bereits in den vergangenen

Jahren erhielt das Vergleichsportal verschiedene Auszeichnungen,

unter anderem von FOCUS-MONEY mit fünf aufeinanderfolgenden

Testsiegen (2010 - 2014) als "bester Mietwagenvermittler".





