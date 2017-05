Die Privatbank Berenberg hat Nike mit "Buy" und einem Kursziel von 70 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen. Die Marke "Nike" sei weltweit am besten positioniert, schrieb Analystin Corinna Freedman in einer Studie vom Dienstag. Der Konzern dürfte den Spitzenplatz beim Marktanteil weiterhin aggressiv verteidigen. Zu einer branchenführenden Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROIC), einer gut gefüllten Kasse und eine attraktiven Aktienbewertung kämen einige kurzfristig positive Faktoren. Die Produkt-Pipeline sei im Vergleich zu den niedrigen Erwartungen stark, die Wettbewerbsrisiken würden weniger und es gebe Möglichkeiten, die Gewinnmargen zu steigern./mis/fbr

