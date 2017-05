Nach der Explosion in einem Werk des Autozulieferers Schaeffler in Unterfranken befinden sich zwei Arbeiter aktuell in einem kritischen Zustand. Unterdessen läuft die Suche nach der Ursache des Unglücks weiter.

Bei der Explosion in einer Fabrik des Autozulieferers Schaeffler in Unterfranken sind zwei Arbeiter sehr schwer verletzt worden. "Es besteht unter Umständen Lebensgefahr", sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Insgesamt sprach Schaeffler zuletzt von 23 Verletzten, sieben von ihnen mussten in Krankenhäusern und Spezialkliniken behandelt werden. "Derzeit machen wir uns Sorgen um vier Schwerverletzte", sagte Unternehmenssprecher Matthias ...

