P+F: Herr Denk, mit Containment können Betreiber, zumindest solche aus dem Bereich Pharma, zwar grundsätzlich etwas anfangen. Trotzdem hört man immer wieder, dass das Wissen in diesem Bereich teils recht heterogen sei. Woran liegt das eigentlich? Richard Denk: Sie haben vollkommen recht. Wir haben in 2004 angefangen, über Schulungen und Seminare das Thema Containment in der DACH vorzustellen. Seitdem sind 13 Jahre vergangen und mein Gefühl ist weiterhin, dass wir nur die Eisspitze mit dem Thema erreicht haben. Bei vielen der Besuche die ich mache, herrscht zu diesem Thema noch viel Unsicherheit. Auch sehe ich bei Ausschreibungen immer wieder die Angaben "Wir suchen eine Anlage für einen OEL 5" (Occupational Exposure Limit), jedoch gemeint ist ein OEB 5 (Occupational Exposure Band). Die genaue Unterscheidung ist wichtig und auch welcher Grenzwert sich hinter dem Band befindet. Nicht jeder OEB 5 ist kleiner 1 µg/m3. Die Heterogenität in dem Bereich liegt sicherlich daran, dass die Anzahl der neuen Produkte, die als hochgefährlich eingestuft werden, schneller wächst als die Zahl der Ingenieure und Betreiber, die sich mit dem Thema befassen. Dieses über Jahre aufgebaute Defizit merkt man auch an Konferenzen und Schulungen, die mittlerweile wieder sehr stark besucht werden.

P+F: Mit der CoP Containment hat die ISPE eine eigene Arbeitsgruppe zum Thema Containment gegründet. Was sind ihre Ziele? Denk: Die lokale ISPE DACH CoP (Community of Practise) haben wir im Jahr 2008 gegründet. Die Initiative hierfür war mein langjähriger Vizevorsitz der internationalen CoP Containment in den USA und dass Technologien und Innovationen zu diesem Thema vorranging aus der DACH kommen. Zum Ziel der Gruppe hatten wir uns gesetzt, dass wir regelmäßig einmal im Jahr einen Workshop abhalten. Und der Erfolg gibt uns Recht: Durch die Attraktivität und die allgemeine Branchenentwicklung sind diese Workshops meistens bereits nach ein paar Wochen ausgebucht, so wie auch in diesem Jahr. Diese Workshops sind für uns wichtig, da wir durch gezielte Themen einen wichtigen Einblick ...

