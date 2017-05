Trotzdem kommt es immer wieder zur Freisetzung von Stäuben, die entweder zum Teil oder vollständig aus sogenannten API's bestehen. API's (Active Pharmaceutical Ingredient) oder HAPI's (High Active Pharmaceutical Ingredients) sind die Wirkstoffe, welche die erwünschte Wirkung im fertigen Medikament bei der Einnahme auslösen sollen. Bei der Produktion dieser Medikamente ist es wichtig, die Mitarbeiter vor dem Kontakt mit diesen Wirkstoffen zu schützen. Gleichzeitig sind aber auch Maßnahmen zum Schutz des Produktes notwendig: Es gilt, die hochwertigen pharmazeutischen Substanzen vor Verunreinigungen von außen zu schützen.

Lösung je nach Anwendung

Aus diesen Gründen sind die Maschinen und Geräte, die das Produkt bei der Herstellung durchläuft, sowie die Räume, in denen es behandelt wird, in Lüftungssysteme integriert. Deren Aufgabe ist es, die Staubexposition zu erfassen und einzudämmen. Am Ende dieser Lüftungssysteme stehen Filteranlagen, welche die belastete Luft filtrieren und die Stäube mit den Wirkstoffen abscheiden. Da die meisten pharmazeutischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...