Lauda-Königshofen - Wacker Chemie-Aktie: Wichtige Hürde überwunden! Chartanalyse Als das Wertpapier von Wacker Chemie (ISIN: DE000WCH8881, WKN: WCH888, Ticker-Symbol: WCH, Nasdaq OTC-Symbol: WKCMF) Ende Januar ganz knapp mit einem Verlaufshoch von 115,20 Euro an den Hochs aus 2015 von 117,80 Euro vorbei schrammte, schmissen Käufer kurzfristig das Handtuch und führten das Wertpapier anschließend in einen kurzfristigen Abwärtstrend zurück auf das Niveau von grob 95,00 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...