Die Zahl der Markt-Indizes übersteigt mittlerweile die der Aktien in den USA. Dafür sorgt der rasante Aufstieg billiger Indexfonds, insbesondere die hohen Mittelzuflüsse in Smart Beta Fonds. Doch werden die Indexfonds deshalb zu einer Gefahr?Im bekanntesten US-Index, dem S&P 500, sind ebenso viele Aktien nach ihrer Marktkapitalisierung vertreten. Doch viele neue Indizes sind anders: Sie bündeln Aktien nach ganz unterschiedlichen Kriterien wie "Value", "Low Volatility" oder "Dividendentitel". Weil die Nachfrage der Anleger nach billigen Indexfonds so hoch ist, nimmt auch die Zahl der ETFs und Indizes zu und übersteigt sogar schon die Anzahl der in den USA notierten Aktien, berichtet Bloomberg. Innerhalb des ETF-Segments verzeichnen Smart-Beta ETFs in den Jahren seit 2004 den stärksten Anstieg und zählen derzeit etwa 600 Milliarden US-Dollar. Allein im Jahr 2017 wuchs das Segment in den USA um 2.000 Prozent, berichtet die Financial Times. Das entspricht etwa einem Siebtel des vier Billionen schweren globalen ETF-Marktes.

