Wichtige US-Indizes haben am Dienstag neue Bestmarken erreicht. Gute Geschäftsbilanzen von Konzernen wie der Baumarktkette Home Depot ließen die Kurse steigen. Auch das unerwartet kräftige Plus bei der Industrieproduktion im April hob die Stimmung an der Wall Street. Begrenzt wurde der Aufwärtstrend durch Berichte über die Herausgabe brisanter...

Den vollständigen Artikel lesen ...