TIBCO Software übernimmt den Data-Science-Spezialisten StatisticaMit dem jüngsten Deal rundet TIBCO sein Portfolio für Advanced Insight undIoT Analytics weiter ab(press1) - München, 16. Mai 2017 - Der weltweit führende Anbieter vonIntegrations-, API-Management- und Analysesoftware TIBCO Software Inc. [1]hat eine Vereinbarung zum Erwerb des Data-Science-Spezialisten Statisticaunterzeichnet. Mit der Akquisition erweitert TIBCO sein Analyseportfolioum wegweisende Funktionalitäten. Data Scientists können künftig dieMöglichkeiten des maschinellen Lernens noch einfacher auf dieverschiedensten Aufgabenstellungen anwenden, z. B. auf die Analyse der oftenormen Datenmengen, die von IoT-Systemen generiert werden. Die zu denüblichen Übernahmebedingungen erfolgende und den gängigenGenehmigungsvorschriften unterliegende Transaktion soll in den kommendenWochen wirksam werden.Mit der Statistica-Plattform erhalten die Anwender ein Instrument, dasihnen innerhalb kürzester Zeit tiefgehende Einblicke in heterogeneQuelldaten bereitstellt. Durch die Integration in die TIBCO(R) InsightPlatform kommen die leistungsfähigen Analysefunktionen nun einem nochgrößeren Kreis von Business Usern zugute. Durch zielgerichtete Aktionen inden verknüpften Systemen lassen sich Erkenntnissen und Einblicken inoptimale Geschäftsresultate umwandeln. Statistica stellt ausgefeilteModellierungs- und Validierungstools für maschinelles Lernen und DeepLearning zur Verfügung und ermöglicht damit relevantere Antworten,intelligentere Entscheidungen und die richtigen Maßnahmen zur richtigenZeit."Als Motor unserer Insight Platform ist TIBCO Spotfire schon immer derSchlüssel zur visuellen Datenexploration und -analyse. Diese Technologiewollen wir nun zu einem One-stop-Shop für Analytics-Aufgabenweiterentwickeln", sagt Mark Palmer, Senior Vice President Analytics beiTIBCO. "Wir freuen uns darauf, Statistica als wichtiges Mitglied inunserem Analytics-Team willkommen zu heißen. Ob professionellerDatenanalytiker oder Gelegenheitsnutzer: Mit Statistica wird es künftignoch einfacher, modernste Analytics-Funktionen auf Datenquellenanzuwenden."Ausführliche Informationen zur TIBCO Insight Platform und zu Statisticafinden Sie unter http://spotfire.tibco.com/solutions/technology/insight-platformInformationen über TIBCOTIBCO unterstützt Unternehmen bei der Realisierung ihrer digitalen Ziele,indem es smarte Technologien für eine lückenlose Vernetzung und erweiterteIntelligenz bereitstellt. Unternehmen erhalten damit völlig neuartigeEinblicke in aktuelle Zusammenhänge sowie die Fähigkeit, jede sichbietende Chance zu nutzen. Die TIBCO-Plattform mit ihren perfektaufeinander abgestimmten Lösungen und Services basiert auf 20 Jahreninnovativer Entwicklung und erfüllt die Anforderungen allerUnternehmensmitglieder - von Technologieexperten bis hin zuGeschäftsanwendern. Weltweit vertrauen tausende von Kunden auf TIBCO, umsich im Wettbewerb durch zukunftsweisende Geschäftsmodelle undüberzeugende Kundenerfahrungen durchzusetzen. Unter http://www.tibco.comerfahren Sie, wie TIBCO das digitale Business smarter macht.###TIBCO, TIBCO NOW und das TIBCO Logo sind Handelsmarken oder eingetrageneHandelsmarken von TIBCO Software Inc. und/oder ihrer Tochterunternehmen inden USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen Produkt- undUnternehmensnamen und -marken, die in diesem Dokument genannt werden, sindEigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden nur zum Zweck derWarenbezeichnung erwähnt.PR-Kontakt Deutschlandeloquenza pr gmbhJaya Hegele/Amelie NägeleinEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel.: 49 (0) 89 24 20 38-0E-Mail: mailto:tibco@eloquenza.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

