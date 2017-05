Commerzbank und die digitale Transformation >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Vor Marktstart: Unser Robot zum DAX;... » Entspannung in Europa beflügelt den ATX... Commerzbank Erfahren Sie live, wie die digitale Transformation Deutschland verändert. Unser Vorstandsvorsitzender Martin Zielke und Jens Spahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister Finanzen, diskutieren heute ab 18 Uhr live auf Facebook. Digitale Transformation von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft: Was bedeutet das für jeden einzelnen von uns? Commerzbank Mitglied in der BSN Peer-Group Banken Show latest Report (13.05.2017) Im DAX auf Pos. 3 (bezogen auf YTD %). Platz 11 im Umsatzranking YTD im DAX. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...