Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Stabilus von 56 auf 61 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Im Januar sei die ausgesprochene Empfehlung, Gewinne mitzunehmen, sicherlich noch etwas zu früh gewesen, schrieben die Kepler-Experten in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Spätestens jetzt sei es aber an der Zeit. Der Hersteller von Gasdruckfedern sei ein solides aber schon hoch bewertetes Unternehmen. Das höhere Kursziel begründeten sie mit einem verschobenen Bewertungshorizont./tih/mis

AFA0070 2017-05-16/16:35

ISIN: LU1066226637