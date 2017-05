Lenzburg (ots) -



Die neuste Cyberattacke ist nicht die erste ihrer Art, aber die

bisher umfangreichste. Was durch die mediale Aufmerksamkeit jetzt

auch dem breiten Publikum bekannt ist, wird bei ICT-Spezialisten wie

der HINT AG seit einiger Zeit aufmerksam verfolgt: die von

Cyberkriminellen bedrohte Datensicherheit.



Die Digitalisierung beherrscht heute zu Recht alle

wirtschaftlichen Bereiche, denn ihre Vorzüge sind unverkennbar, ihre

wachsende Abhängigkeit allerdings auch. Genau hier setzen

zwielichtige Gestalten mit ausgeklügelten Mitteln und trivialen

Motiven mit ihrer neusten Masche an. Sie schleusen Schadprogramme,

sogenannte Randsomware in Computer ein, die vorläufig nur eines tun:

alle darauf befindlichen Daten zu verschlüsseln und den passenden

Schlüssel erst nach Zahlung einer Lösegeldforderung freigeben. Was

für viele vielleicht lästig, peinlich und kostspielig ist oder gar

den Fortbestand des Unternehmens gefährdet, kennt im Gesundheitswesen

eine weitere Eskalationsstufe: die Gefährdung von Patienten.



Die HINT AG ist eine ICT-Spezialistin, die sich seit Jahren

ausschliesslich auf das Gesundheits- und Sozialwesen fokussiert. Sie

kennt die besonderen Anforderungen und auch die Achillesferse dieser

Branche. Vor allem komplexe und sensible Spitalprozesse sind durch

solche Cyberattacken gefährdet und damit unmittelbar auch die

Patienten. Umso wichtiger ist es, die Datensicherheit im

Gesundheits-und Sozialwesen dem Gefährdungspotential anzupassen.



Was sich relativ einfach anhört, ist eine ständig wachsende

Anforderung an die spitaleigene ICT-Infrastruktur und an das laufend

aktualisierte Know-how. Um den heutigen Sicherheitsanforderungen

gerecht zu werden, betreibt die HINT ein eigenes ISO-27'001

zertifiziertes Security Operation Center (SOC). Das fachkompetente

Team arbeitet mit den modernsten Überwachungslösungen. In Echtzeit

werden Prozesse überwacht und ausgewertet. Damit können die Profis

sehr rasch feststellen, wo ungewöhnliche Vorgänge ein sofortiges

Eingreifen erfordern. Die Schadsoftware mag ausgeklügelt sein, aber

die wirksamen Gegenmassnahmen sind es auch.



Über die HINT AG



Die ISO 27001 zertifizierte HINT AG ist ein führender Anbieter von

ICT-Services im Schweizer Gesundheitswesen. Das Unternehmen mit Sitz

in Lenzburg konzipiert, imple-mentiert und betreibt konventionelle

sowie cloud-basierte modulare eHealth-Lösungen.



Die Mitarbeitenden der HINT AG zeichnen sich neben ihrer

technischen Expertise insbesondere durch ihre vertieften Kenntnisse

des Gesundheitswesens und seiner Besonderheiten aus. Dank dieser

langjährigen Erfahrung unterstützt die HINT AG ihre Kunden aus dem

Gesund-heits- und Sozialwesen dabei, die Behandlungsqualität zu

verbessern, die Transparenz zu erhöhen sowie gleichzeitig die

Prozess- und Kosteneffizienz zu steigern. Dabei verfolget die HINT AG

stets das Ziel, möglichst viele Prozesse zu optimieren und

gleichzeitig die integrierte Versorgung zu unterstützen.



Das Unternehmen verfügt über ein starkes Partnernetzwerk. Als

National Healthcare Cloud Provider profitieren Partner von der hohen

Sicherheit der nationalen Cloud und den umfassenden Managed Services

der HINT AG. Die nahtlose Zusammenarbeit bietet den Endkunden

ganzheitliche und flexible Lösungen, die immer mit der Entwicklung

des jeweiligen Unternehmens und des Marktes einhergehen.



Das Angebot der HINT AG umfasst Managed ICT Services für Data

Centers bis hin zu Applikationen oder auch cloudbasierte Lösungen,

IaaS, PaaS, SaaS und DaaS, die zur Abbildung der Geschäftsprozesse

jeglicher Leistungserbringer eingesetzt werden.



Alle Services sind ins umfangreiche und moderne Service-

Management-Angebot der HINT AG eingebettet und vollständig auf die

individuellen Kundenbedürfnisse ausgerichtet.



Das Unternehmen erbringt seine Services aus zwei hochsicheren,

hochverfügbaren und ISO 27001-zertifizierten Schweizer Rechenzentren.

So bleiben die Daten sicher und geschützt innerhalb der nationalen

Grenzen. 2004 gegründet, beschäftigt die HINT AG heute 100

Mitarbeitende und erwirtschaftete 2016 einen Umsatz und rund 30

Millionen Franken.



Weitere Informationen unter www.hintag.ch.



