FRANKFURT (BaFin) -

On 17 November 2016, the Federal Office of Justice (Bundesamt für Justiz - BfJ) imposed a disciplinary fine amounting to 2,500 euros against Wild Bunch AG.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (16.05.2017)

AXC0247 2017-05-16/17:25